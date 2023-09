Riassunto: Tecnotree raggiunge il successivo traguardo con il Diamond Badge, imponendosi al TM Forum Open API Conformance con 59 API certificate

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, azienda leader globale nelle piattaforme e nei servizi digitali per il 5G e le tecnologie cloud native, ha ricevuto il premio di “Diamond Badge” al TM Forum Open API Conformance. La certificazione dimostra come l’azienda è conforme per un totale di 59 Open API certificate, incluse 9 Real World Open API, passando così dal badge di Platinum al Diamond. Questo importante obiettivo raggiunto posizione Tecnotree come una delle aziende top del settore, in base proprio alle API certificate.





TM Forum è un’associazione globale di azione che operano in campo tech e telecomunicazioni, che guidano il settore per definire le basi future dei modelli operativi, delle collaborazioni strategiche e delle piattaforme software avanzate.

