Riassunto: Tecnotree Moments si aggiudica il premio di Miglior piattaforma TLC NFT e del metaverso agli NFT Awards 2023

Tecnotree Moments, motore commerciale B2B2x e piattaforma multiesperienza, ha ottenuto un premio come Miglior piattaforma TLC NFT e del metaverso. Tecnotree Moments si è imposta come miglior piattaforma di monetizzazione del settore telecomunicazioni in occasione della primissima edizione degli International NFT Awards negli EAU.

Il premio è stato attribuito nel corso di una cerimonia di gala organizzata a Dubai da ftNFT Phygital Space. Gli NFT Awards premiano i progetti più innovativi e creativi di tutto il metaverso nel settore tecnologico, dei giochi e della blockchain. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di un’ampia comunità di investitori e partner del comparto verticale del mondo della sanità, dei servizi di pubblica utilità, dei trasporti, dello sport e dell’IoT, oltre che di artisti digitali della regione MEA.

