Riassunto: Tecnotree inserita da Gartner® nel report Magic Quadrant™ del 2024 per l’IA nelle operazioni commerciali e i clienti CSP

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, piattaforma digitale globale e leader nei servizi per tecnologie IA, 5G e cloud-native, è stata inserita nel report Gartner Magic Quadrant del 2024 per l’IA nelle CSP.









Il Gartner Magic Quadrant, creato dagli analisti Pulkit Pandey, Amresh Nandan e Peter Liu, identifica e valuta i fornitori di IA per i clienti e le operazioni commerciali CSP. Stando al report, “l’IA per i clienti e le operazioni commerciali CSP aiuta le CSP a utilizzare IA/ML per generare informazioni e automatizzare i processi aziendali in un ampio ventaglio di aree per clienti e operazioni commerciali.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Prianca Ravichander, CMO di Tecnotree



marketing@tecnotree.com