Riassunto: Tecnotree festeggia diversi lanci in tutta l’area LATAM ed EMEA, che favoriranno la trasformazione digitale per oltre 250 milioni di abbonati e imprese

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale nei sistemi di supporto al business (BSS) e nelle soluzioni di trasformazione digitale, è orgogliosa di annunciare l’implementazione delle sue piattaforme e dei suoi servizi all’avanguardia in diversi mercati in EMEA e LATAM. Questi lanci segnano un importante passo avanti per la missione di Tecnotree di accelerare la trasformazione digitale per i fornitori di servizi di comunicazione (CSP), con un impatto su oltre 250 milioni di abbonati a livello globale.





Tecnotree ha implementato una serie di moduli conformi alla TM Forum Open Digital Architecture (ODA), tra cui Digital Loyalty Management, Digital BSS Stack, Wholesale Billing e Customer Lifecycle Management, volti a semplificare le operazioni e migliorare l’esperienza dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Prianca Ravichander, CMO, Tecnotree



E-mail: marketing@tecnotree.com