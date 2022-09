Riassunto: Tecnotree è la prima azienda al mondo operante nel settore delle piattaforme digitali a ottenere da TM Forum la certificazione per l’attuazione sul campo di Open API

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, partner leader di Telecom Industry per la trasformazione digitale globale, è la prima azienda non telco a ottenere la certificazione Open API sul campo nella classifica per la conformità a Open API di TM Forum. Le certificazioni sono state effettuate congiuntamente con MTN durante operazioni live all’interno dell’ambiente MTN e hanno dimostrato l’attuazione di successo di Open API nei prodotti commerciali e nell’implementazione sul campo. L’allineamento agli standard del settore e le migliori pratiche fanno parte del DNA di Tecnotree e della sua strategia di trasformazione digitale e mostrano l’impegno di Tecnotree nei confronti degli standard del settore, dei clienti e degli ecosistemi partner.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Padma Ravichander, Tecnotree CEO



E-mail: marketing@tecnotree.com