Riassunto: Tecnotree Digital BSS Suite 5 è OPERATIVA con servizi digitali perfezionati per imprese nel settore consumer in MTN Uganda

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, azienda finlandese di livello internazionale che sviluppa soluzioni per la trasformazione digitale pensate per i provider di servizi digitali (DSP) e per quelli di servizi di telecomunicazioni (CSP), annuncia l’entrata in funzione del suo stack digitale per imprese che servono aziende e il settore consumer con MTN Uganda, la più grande azienda di telecomunicazioni in Uganda, con oltre 15 milioni di abbonati.





Lo stack digitale per il settore consumer reso possibile da Tecnotree Digital BSS Suite 5 offre un’esperienza del cliente più veloce e intuitiva. La soluzione migliora la velocità di attivazione del servizio rispetto alle piattaforme legacy e offre altre funzionalità digitali correlate a interazioni con i clienti ricche di informazioni preziose, onboarding più rapido, percorsi digitali omnicanale per i clienti, programma di fedeltà, dashboard 360 con un’interfaccia di facile uso e un sistema di emissione delle fatture convergente che semplifica i processo di fatturazione e riscossione.

