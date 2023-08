Riassunto: Tecnotree, con i suoi risultati finanziari semestrali, dimostra di crescere in modo continuativo in un contesto economico incerto

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, piattaforma digitale globale e leader nei servizi per il 5G e la tecnologia cloud nativa, ha annunciato i risultati per il secondo trimestre e il primo semestre del 2023, dimostrando un aumento continuativo del fatturato e della redditività. L’azienda vanta solide performance, con vendite nette per il periodo preso in esame che superano del 10,2% i valori dello scorso anno; la crescita è trainata principalmente dalla regione del Medio Oriente e dall’America settentrionale.





Principali dati consolidati sui risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2023:

Primo semestre (gennaio-giugno 2023)

+10,2% del fatturato netto, che sale a quota 34,8 milioni di EUR

Risultati operativi pari a 9,8 milioni di EUR, con una crescita del 37,3%

Il risultato netto è aumentato dell’11,1% e si attesta a 5,5 milioni di EUR

Gli utili per azione sono stati di 0,02 EUR

Il portafoglio ordini alla fine del periodo ammontava a 68,4 milioni di EUR

Contacts

Padma Ravichander, CEO di Tecnotree



Email: marketing@tecnotree.com