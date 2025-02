Riassunto: Tecnotree annuncia notevoli ricavi, ampliamento del margine e tre trimestri consecutivi di flusso di cassa libero positivo

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, una piattaforma digitale a livello globale e un leader nei servizi di AI, 5G e tecnologie cloud-native, oggi ha annunciato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno 2024. Il 2024 è stato un anno cruciale per Tecnotree, nonostante le sfide macroeconomiche, e la società ha registrato 3 trimestri consecutivi in flusso di cassa libero positivo, ottenendo una solida crescita ARR pari all'8% su base annua rispetto al 2023. Inoltre, la società ha confermato la strategia annunciata in precedenza, raggiungendo un aumento dei ricavi pari al 4% su base annua in valuta costante, un aumento dell'EBIT pari al 9% su base annua in valuta costante e un aumento del Flusso di cassa libero pari a 7,9 milioni di euro nel 2024 rispetto al periodo precedente.

Prianca Ravichander, CMO di Tecnotree

