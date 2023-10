Riassunto: Tecnotree annuncia la firma di un accordo multimilionario con un CSP emergente africano per offrire servizi digitali di BSS, Fintech e VAS

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale di piattaforme e servizi digitali per il 5G, l’AI e tecnologie cloud-native, ha annunciato la firma di un nuovo contratto quinquennale da diversi milioni di dollari con un fornitore emergente di servizi di telecomunicazioni in Africa, per la fornitura di uno stack digitale completo di BSS assieme a servizi di Fintech e Value-Added Services (VAS). L’accordo mira a facilitare servizi completi “order to cash” senza soluzione di continuità per clienti retail e aziendali.





Tecnotree, un importante fornitore di soluzioni digitali BSS & VAS, continua ad ampliare la sua collaborazione con CSP (fornitori di servizi su cloud) a livello globale offrendo una suite BSS pronta per il 5G con capacità AIML avanzate, e questo nuovo logo è un’altra iniziativa riuscita per promuovere la forte presenza dell’azienda nella regione africana come collaboratore di fiducia.

