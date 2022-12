Riassunto: Tecnotree annuncia il lancio simultaneo della produzione del suo digital stack per 5 gruppi di fornitori in Europa, Medio Oriente e Africa per 100 milioni di abbonati

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, azienda leader a livello globale di piattaforme e servizi digitali per il 5G e la tecnologia cloud-native, ha annunciato il lancio simultaneo delle sue soluzioni digitali BSS per i fornitori di servizi di telecomunicazioni nel Medio Oriente, in Africa e in Europa, con un totale complessivo di oltre 100 milioni di abbonati. Il lancio faceva parte della trasformazione digitale BSS su ampia scala con Tecnotree Digital Suite per le aziende-B2B e le imprese consumatori-B2C per alcuni dei più grandi gruppi di operatori come MTN, STC, Zain Group, Omantel e un fornitore in Europa occidentale.

