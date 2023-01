Riassunto: Tecnotree annuncia il lancio di Sensa, per un’esperienza intelligente umana e una scalabilità non lineare

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader nei servizi per la tecnologia del 5G e cloud nativa, dopo l’acquisizione di un’azienda di IA/ML nordamericana nel mese di dicembre del 2022, ha annunciato il lancio di Tecnotree Sensa. Tecnotree Sensa è una nuova tecnologia con supporto dell’intelligenza artificiale che attraversa l’intero portafoglio Tecnotree e consente la creazione di progetti componibili in grado di umanizzare le piattaforme, per esperienze intelligenti in settori quali telecomunicazioni, sanità, inclusione finanziaria e intrattenimento. Con la piattaforma Sensa per esperienze intelligenti, i provider di servizi di telecomunicazioni si trasformeranno da facilitatori a orchestratori di ecosistemi dipendenti dalla rete per la monetizzazione del 5G incentrati sui sentimenti umani.

