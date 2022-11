Riassunto: Tecnologia di raffreddamento Submer SmartPodX dotata di processori di 4a generazione AMD EPYC

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Come se le conferenze internazionali per il calcolo delle alte prestazioni SC22 non fossero già abbastanza attraenti, quest’anno Submer sta presentando i processori AMD EPYC di 4a Generazione che saranno immersi nel SmartPodX di Submer. Il lancio è previsto per il 15 novembre al Submer Booth #619.

Submer, una forza globale emergente nella tecnologia del raffreddamento ad immersione, sta ripensando il modo in cui i centri dati funzionano con soluzioni innovative che rispondono alle domande delle sfide che i centri dati si trovano ad affrontare, come gli aumenti nell’uso di acqua, le richieste energetiche e di impronta di carbonio. La collaborazione tra Submer e AMD al SC22 offre l’occasione perfetta per osservare come raffreddare i nodi di computing ad alte prestazioni in un modo nuovo, sicuro e sostenibile per il pianeta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

