Riassunto: Teckro stringe una partnership con la no profit One Tree Planted finalizzata alla causa del rimboschimento

La messa a dimora di alberi celebra i vantaggi ambientali delle sperimentazioni cliniche interconnesse digitalmente

LIMERICK, Irlanda--(BUSINESS WIRE)--Teckro, azienda che crea l’unica piattaforma per sperimentazioni cliniche interconnesse digitalmente per consentire di prendere decisioni in tempo reale presso il punto di cura del paziente, oggi ha annunciato la sigla di una partnership con One Tree Planted a sostegno del rimboschimento in Irlanda. Teckro pianterà un certo numero di alberi trimestralmente per celebrare nuovi studi e centri di ricerca clinica live sulla piattaforma Teckro.

“La collaborazione con One Tree Planted è coerente con i principi etici di Teckro riguardo all’avere un impatto nel mondo”, spiega Gary Hughes, co-fondatore e amministratore delegato. “Le sperimentazioni cliniche interconnesse digitalmente sono vantaggiose per l’ambiente grazie al minor uso di risorse cartacee e all’esigenze ridotta di visite di monitoraggio di persona.

Contacts

Hannah Lippitt



hannah.lippitt@teckro.com

+447393334501