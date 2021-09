Riassunto: Teckro lancia la piattaforma mobile per studi clinici di prossima generazione, dando allo staff del sito risposte più rapide in pochi clic

Il lancio giunge in un momento in cui l’azienda svela il suo nuovo programma “Teckro Powered” per consentire ai centri di aumentare l’adozione di moderne pratiche per sperimentazioni

LIMERICK, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–Teckro, il creatore dell’unica piattaforma per studi clinici che facilita la collaborazione e le decisioni in tempo reale tra le parti interessate, annuncia nuove capacità per i prodotti per accelerare l’adozione da parte dei centri di moderne pratiche in ambito di studi clinici, facilitando ulteriormente la comunicazione al punto di assistenza. Un’app mobile di prossima generazione dà ai ricercatori e al personale del centro risposte in pochi clic, mentre grazie ai miglioramenti della piattaforma, nuovi studi saranno operativi su Teckro in metà del tempo.





Nell’ambito della sua visione di impegnare ogni medico nella ricerca clinica, Teckro svela inoltre il suo programma “Teckro Powered” per i centri, che consente di creare una comunità di centri di ricerca pronti a portare avanti il settore e aiutare a formare esigenze di prodotti futuri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hannah Lippitt



hannah.lippitt@teckro.com

+447393334501