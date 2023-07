Riassunto: Technology Holdings svolge il ruolo di advisor per DEK Technologies, azienda specializzata nell’ingegneria software e nei sistemi integrati, per la sua vendita strategica a Endava

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Technology Holdings, una boutique-bank di investimento che opera globalmente, con uffici in Nord America, Europa e la regione asiatico-pacifica, è felice di annunciare che ha svolto il ruolo di unico advisor finanziario per DEK Technologies, un’azienda specializzata nell’ingegneria software e nei sistemi integrati, con sede a Melbourne, in Australia, per aiutarla a valutare l’operazione di vendita strategica a Endava.





Fondata nel 1999 da Drini Mulla, Eddie Yim e Kerim Tanovic, DEK Technologies è specializzata nell’ingegneria lato software e hardware, così come nei sistemi integrati. DEK fornisce soluzioni innovative in termini di software e hardware in diversi settori, con un team di circa 700 persone situate negli uffici in Australia, Svezia e Vietnam.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kate Geary



Senior Marketing Manager



Email: kate@technologyholdings.com