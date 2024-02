Riassunto: Technology Holdings si aggiudica il titolo di banca di investimenti boutique dell’anno in occasione della 15ª edizione annuale degli M&A Atlas Awards per le Americhe e i mercati globali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Technology Holdings, una banca di investimenti boutique globale con uffici in America del Nord, Europa e nella regione Asia-Pacifico, è stata nominata “Banca di investimenti boutique dell’anno” in occasione della 15ª edizione annuale degli M&A Atlas Awards da parte dell’associazione Global M&A Network.





La 15ª edizione annuale della cerimonia degli M&A Atlas Awards per le Americhe e i mercati globali si è tenuta il 30 gennaio 2024 presso il Metropolitan Club di New York. L’aggiudicazione di uno dei prestigiosi premi Atlas della Global M&A Network equivale a raggiungere il “massimo standard per le prestazioni” del settore, che conferma le competenze e le capacità dell’azienda e del team.

