Riassunto: Technology Holdings presta consulenza a Leonardo, azienda australiana specializzata nella trasformazione e gestione di processi aziendali (BPM) e di automazione, sulla sua cessione strategica a UST, un’impresa del gruppo Temasek

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Technology Holdings, una banca d’investimento globale con sedi nel Nord America, in Europa e nella regione Asia-Pacifico, è lieta di annunciare di avere operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per Leonardo, una delle principali aziende australiane, con sede a Melbourne e specializzata nella trasformazione e nella gestione di processi aziendali (BPM, Business Process Managament) e di automazione, in relazione alla sua cessione strategica a UST, un’impresa del gruppo Temasek. Leonardo eccelle nel promuovere miglioramenti di processi end-to-end intelligenti tramite l’automazione e tecnologie all’avanguardia. È un partner di fiducia di UiPath, Automation Anywhere, Red Hat, Software AG e Workato.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kate Geary



Direttrice senior marketing



E-mail: kate@technologyholdings.com