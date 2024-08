Riassunto: Technology Holdings per il secondo anno consecutivo si aggiudica il premio Società boutique di investment banking dell’anno alla 15a edizione degli International M&A Awards!

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Technology Holdings (TH), banca boutique d’investimento globale con uffici nel Nordamerica, in Europa e Asia-Pacifico, con una comprovata esperienza nella chiusura di transazioni in 24 paesi nel mondo, ha vinto tre prestigiosi premi alla 15a edizione degli International M&A Awards, tra cui il riconoscimento “ Società boutique di investment banking dell’anno 2024″ per il secondo anno consecutivo.





I premi conquistati da Technology Holdings includono:

Società boutique di investment banking dell’anno 2024 per il secondo anno consecutivo. Contratto dell’anno nel campo dei servizi professionali (oltre 100 milioni di dollari USA): per la consulenza a Plat4mation, partner d’élite di ServiceNow nella vendita della quota di maggioranza a Keensight Capital, tra le principali società europee di private equity specializzate in growth buyout, e a ServiceNow Ecosystem Ventures.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kate Geary



Responsabile marketing senior



Email: kate@technologyholdings.com