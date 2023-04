Riassunto: Technology Holdings assiste Humans4Help, uno specialista dell’AI, dell’iperautomazione e delle scienze dei dati sulla sua vendita strategica ad Alan Allman Associates

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Technology Holdings, una banca boutique di investimenti globali con sedi in Nord America, Europa e regione Asia-Pacifico è lieta di annunciare di avere agito da consulente finanziario esclusivo per Humans4Help, un importante specialista di automazione, AI e scienze dei dati, nonché gestione dei servizi aziendali per Alan Allman Associates.

Fondata da Lila Benhammou nel 2018 e con sede in Francia, Humans4Help è un’azienda leader di automazione, AI e scienze dei dati, nonché della gestione di servizi aziendali con capacità di automazione multipiattaforma, tra cui UiPath, Freshworks, Automation Anywhere, Blue Prism, Kofax, ABBYY e ServiceNow.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

