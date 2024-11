Riassunto: Technology Holdings amplia l’attività in Brasile e stimola la crescita in America Latina

SAN PAOLO–(BUSINESS WIRE)–Technology Holdings (TH), una pluripremiata banca d’investimento boutique globale con un track record di transazioni in 24 paesi, annuncia con orgoglio la sua espansione strategica in Brasile, sfruttando la trasformazione digitale in una delle più grandi economie dell’America Latina.





Questa mossa rafforza notevolmente la presenza di Technology Holdings nel mercato in rapida crescita dell’America Latina, consentendo all’azienda di svolgere, all’interno della regione, un ruolo vitale nel panorama sempre in crescita delle fusioni e acquisizioni.

Secondo Dealogic, sono state annunciate operazioni di fusioni e acquisizioni per un totale di 35 miliardi di dollari, con un aumento del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Poiché le aziende cercano sempre un maggior consolidamento ed espansione, Technology Holdings è nella posizione ideale per fornire una guida strategica e facilitare transazioni di successo.

