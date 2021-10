Riassunto: Tech Mahindra si aggiudica il 1° posto nell’allineamento di OneOffice per i processi BPS nella relazione di Horses for Sources 2021

La società classificata quinta tra i 10 principali fornitori di servizi digitali per conto terzi del 2021

Grande apprezzamento per le vaste competenze digitali orizzontali e in materia di domini nella fornitura di servizi connaturati all’esperienza dei clienti (Customer eXperience, CX) per i centri di contatto

NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, fornitore leader di servizi e soluzioni di consulenza, trasformazione digitale e reingegnerizzazione delle attività, ha annunciato oggi che la propria divisione di fornitura di processi aziendali (Business Process Outsourcing) si è classificata al 1° posto nell’allineamento di OneOffice nella relazione di Horses for Sources 2021. Tech Mahindra ha inoltre conquistato la quinta posizione tra i 10 principali fornitori di servizi digitali per conto terzi del 2021 ed è apprezzata per le vaste competenze digitali orizzontali e in materia di domini nella fornitura di servizi connaturati all’esperienza dei clienti (Customer eXperience, CX) per i centri di contatto.

Riconosciuta per l’offerta di soluzioni digitali intelligenti, intuitive e strategiche per i centri di contatto, Tech Mahindra Business Process Services è stata etichettata come “un fornitore con un approccio digitale e competenze innovative” dal team di ricerca di Horses for Sources.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni su Tech Mahindra contattare:

Abhilasha Gupta, Comunicazioni aziendali e relazioni pubbliche globali

E-mail: Abhilasha.Gupta@TechMahindra.com; media.relations@techmahindra.com