Riassunto: Tech Mahindra scommette forte nella trasformazione digitale del settore assicurativo; acquisisce Com Tec Co IT Ltd e investe in due popolari piattaforme InsurTech

L’acquisizione di Com Tec Co IT Ltd accrescerà in misura significativa le capacità di progettazione di prodotti digitali consentendo alla società di stabilire una presenza scalabile per consegne nearshore in Europa servendosi di oltre 700 professionisti estremamente competenti del settore IT

NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, prestigioso fornitore di soluzioni e servizi di consulenza, trasformazione digitale e reingegnerizzazione delle attività, ha annunciato oggi l’acquisizione del 100% di Com Tec Co IT Ltd (CTC) al prezzo di 310 milioni di euro, inclusi pagamenti vincolati a rendimento e sinergie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni su Tech Mahindra contattare:

Abhilasha Gupta, Comunicazioni aziendali e Relazioni pubbliche globali

E-mail: Abhilasha.Gupta@TechMahindra.com; media.relations@techmahindra.com