Riassunto: Tech Mahindra realizza una Cisco Business Unit per consentire alle organizzazioni globali di costruire le reti del futuro

L’attenzione è sui servizi di consulenza e gestiti assieme all’intero ciclo di vita dell’engagement dei clienti

SAN JOSE, Calif., LONDRA e NEW DELHI, India–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, un fornitore leader di servizi e soluzioni di trasformazione digitale, consulenza e riprogettazione aziendale, ha predisposto una Cisco Business Unit (BU) per concepire, realizzare e portare sul mercato una gamma completa di servizi per il ciclo di vita di consulenza e serviti. La Cisco BU di Tech Mahindra aiuterà la clientela esistente di oltre 1200 aziende e fornitori di servizi di telecomunicazioni a livello globale a scegliere, adottare e migliorare le nuove soluzioni e tecnologie Cisco attuali e future.

Tech Mahindra, in collaborazione con Cisco, svilupperà e implementerà una gamma di servizi che realizzano e mantengono reti agili, sicure, collaborative e ibride.

