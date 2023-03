Riassunto: Tech Mahindra consolida la partnership con Microsoft per fornire soluzioni Azure Operator Nexus

La collaborazione consentirà agli operatori TLC di realizzare, implementare e gestire una core network mobile 5G scalabile

NEW YORK e NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, leader nei servizi e nelle soluzioni di trasformazione digitale, consulenza e reingegnerizzazione aziendale, oggi ha annunciato l’ampliamento della collaborazione con Microsoft in qualità di Integratore di sistemi predisposti per Azure Operator Nexus. Il partenariato consentirà a operatori e imprese del comparto telecom di realizzare, gestire e operare reti 5G e LTE (Long-term Evolution) utilizzando funzionalità di reti virtualizzate/containerizzate basate su Azure Operator Nexus.

In qualità di Integratore di sistemi predisposti per Azure Operator Nexus, Tech Mahindra fornirà il talento, la competenza e le soluzioni complete che la contraddistinguono, oltre a offrire servizi gestiti professionali.

