Riassunto: Tech Mahindra consegue lo status di Partner di consulenza Premier nell’ambito della rete dei partner AWS

Tech Mahindra, prestigioso fornitore di soluzioni e servizi di consulenza, trasformazione digitale e reingegnerizzazione delle attività, ha annunciato in data odierna di aver conseguito lo status di Partner di consulenza Premier nell'ambito della rete dei partner AWS (APN). Tale designazione viene conferita alle aziende che riescono a dimostrare competenze in molteplici ambiti, compresi perizia tecnica, soddisfazione dei clienti e leadership di pensiero, nonché prestazioni eccellenti in termini di entrate.

Questo riconoscimento conferma la posizione di leadership di Tech Mehindra nel settore dei servizi cloud oltre ad attestarne le competenze settoriali diversificate e il successo comprovato nell’iutare i clienti a progettare, architettare, sviluppare, migrare e gestire flussi di lavoro su AWS.

