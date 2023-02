Riassunto: Taulia annuncia i risultati 2022 con nuovi clienti acquisiti raddoppiati rispetto al 2021

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Taulia, fornitore leader di soluzioni per la gestione del capitale circolante, celebra un 2022 memorabile. A seguito dell’acquisizione di Taulia da parte di SAP, il più grande fornitore al mondo di software per applicazioni aziendali, ha assistito a un rapido aumento del numero di nuovi clienti e della crescita della sua rete di fornitori, che ha raggiunto oltre 3 milioni.

Nel 2022, l’azienda ha più che raddoppiato il numero di nuovi clienti acquisiti rispetto al 2021, comprese aziende internazionali come Dole Asia, Hapag-Lloyd e World Wide Technology (WWT).

Omar Mir, WWT Executive Board & WWT President & MD International, ha dichiarato “Taulia è un partner chiave per noi e ci ha supportato nell’ottenere una crescita sostenuta in un periodo di incertezza economica per i nostri clienti.”

