Riassunto: Taulia annuncia aggiornamenti al Payables Scenario Planner

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Taulia, fornitore leader di soluzioni per la gestione del capitale circolante, oggi annuncia aggiornamenti significativi al suo Payables Scenario Planner, uno strumento progettato per fornire ai clienti Taulia migliore visibilità nella liquidità e in come la loro posizione di capitale circolante può cambiare nel tempo.

L’aggiornamento incorporerà una gamma di ulteriori indicatori macroeconomici che tracciano vari vettori in tutto il mondo, compresi inflazione, PIL e facilità di fare affari. Questo aggiornamento consentirà al modello di muoversi in maniera più dinamica, fornendo ai clienti Taulia informazioni più contestualizzate e facilitando l’ulteriore rafforzamento delle catene di fornitura durante i periodi di instabilità economica.

