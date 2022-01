Riassunto: Tanium: la soluzione aziendale più usata per identificare e neutralizzare appieno le vulnerabilità di tipo Log4j

Le grandi imprese e organizzazioni governative utilizzano la Piattaforma Tanium per proteggere le proprie risorse da attacchi

KIRKLAND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Gli esperti del settore identificano Log4j quale una delle vulnerabilità internet e informatiche più gravi mai riscontrate. La direttrice dell’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (Cyber Security and Infrastructure Security Agency, CISA) degli Stati Uniti ha dichiarato che la vulnerabilità di tipo Log4j: “…è una delle più gravi che abbia mai riscontrato in tutta la mia carriera, se non la più grave”.

Log4j è la confluenza perfetta di circostanze pregiudizievoli in termini di gravità, pervasività e sfruttabilità. Si tratta di una libreria di codice open source ampiamente usata in applicazioni commerciali e software open source.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lindsey Lockhart



E-mail: lindsey.lockhart@tanium.com