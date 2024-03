Riassunto: Tango Networks, leader nel settore delle telecomunicazioni mobili per aziende, è lieta di annunciare il lancio della sua innovazione più recente, Global Pass

Global Pass migliora ulteriormente le funzionalità di Tango Extend – il prodotto UC mobile di punta di Tango Networks – e stabilisce il nuovo benchmark per viaggi e uso globali nell’ambito di un singolo piano di abbonamento

FRISCO, Texas–(BUSINESS WIRE)–Tango Networks oggi ha annunciato il lancio di Global Pass , un piano di abbonamento a singolo canone per Tango Extend in 39 paesi del mondo.









Il servizio Tango Extend eSIM consente già a qualsiasi smartphone di un abbonato di integrarsi direttamente con una piattaforma per comunicazioni unificate (UC) dell’azienda per fornire connettività integrata a dipendenti che lavorano da remoto, in modalità ibrida o senza bisogno di un ufficio nonché a personale in prima linea.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Tango Networks:



Mark Brunwin, Vicepresidente marketing



+44 7458 647061, markbrunwin@tango-networks.com

tango-networks.com