Riassunto: Tango Networks lancia le eSIM per i telefoni di Microsoft Teams

I lavoratori in prima linea e i dipendenti in movimento possono comunicare con i numeri di rete fissa abilitati a Teams utilizzando il dialer nativo del telefono cellulare

FRISCO, Texas–(BUSINESS WIRE)–Tango Networks ha annunciato Tango Extend che consente ai telefoni cellulari di essere un’estensione di un numero di telefono fisso abilitato a Microsoft Teams da parte di operatori certificati.





Tango Extend sfrutta la tecnologia SIP Gateway di Microsoft Teams per mobilitare i numeri di telefono fissi, consentendo agli utenti di effettuare e ricevere chiamate Teams attraverso il dialer nativo del proprio telefono cellulare.

Tango Extend porta i Team ai dipendenti in movimento e alla forza lavoro senza scrivania, come i lavoratori in prima linea nei settori della vendita al dettaglio, delle consegne, dei trasporti e dei servizi a domicilio.

