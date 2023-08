Riassunto: Tampere, la città più interessante dove vivere in Finlandia, riesce ad attrarre talenti in ambito tech da tutta Europa

TAMPERE, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Situata nel Paese più felice al mondo, Tampere è una città proiettata verso il futuro che guarda verso l’Europa per trovare professionisti competenti in ambito tech e imprenditori di nuove startup. L’International House di Tampere ospiterà un evento di assunzione online in stile hackathon, chiamato “Game On!”, il giorno 14 e 15 settembre. In questo hackathon, Tampere inviterà 12 candidati a vivere in prima persona lo stile di vita e l’atmosfera di Tampere.









Tampere è una città conosciuta per la sua capacità e iniziativa nel crescere e progredire verso il futuro. Situata nel cuore della Finlandia, Tampere è la sede di molte aziende tech in forte crescita, come Valmet, Treon e Colossal Order. Al contrario del settore tech in altre città sovraffollate, queste aziende tech a Tampere possono offrire ai propri dipendenti la possibilità di fuggire dal caos delle grandi città e garantire uno stile di vita alla portata di tutti, così come un mercato immobiliare dai costi contenuti e un alto standard di qualità di vita.

