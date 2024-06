Riassunto: Talkdesk presenta nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per iper-personalizzare l’esperienza del cliente

Talkdesk promette di porre fine alla cattiva esperienza dei clienti eliminando la parte più fastidiosa dell’interazione con i marchi: il sistema di risposta vocale interattivo.

Talkdesk presenta Talkdesk Navigator e la comprensione dell’umore, dando alle aziende l’accesso a nuove capacità di intelligenza artificiale generativa (GenAI) per iper-personalizzare l’esperienza clienti (CX).

La missione di Talkdesk è di eliminare le cattive esperienze dei clienti, ponendo fine alle fastidiose interazioni con risposta vocale interattiva (IVR).

Pioniere dal 2018 nell’abilitazione dell’IA pratica nel centro contatti, Talkdesk aggiunge Talkdesk Navigator e la comprensione dell’umore a un ampio portafoglio di innovazioni GenAI innovative e all’avanguardia nel settore della CX dell’azienda.

Talkdesk®, Inc. fornitore globale di tecnologie per l'esperienza clienti (CX) basate sull'intelligenza artificiale (IA) al servizio di aziende di tutte le dimensioni, è all'avanguardia per liberare il mondo dall'esperienza clienti negativa con il lancio di Talkdesk Navigator alla Customer Contact Week 2024 di Las Vegas, alimentato dall'IA generativa (GenAI), e della comprensione dell'umore.





