Riassunto: Talkdesk nominata leader nell’IDC MarketScape 2024 per i software applicativi Contact Center-as-a-Service

Secondo il rapporto, i clienti di Talkdesk apprezzano la gamma di funzionalità e la facilità d’uso del prodotto.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., fornitore globale di tecnologie per la customer experience (CX) basate sull’intelligenza artificiale (IA) al servizio di aziende di tutte le dimensioni, ha annunciato oggi di essere stato nominato leader nella valutazione globale dei fornitori IDC MarketScape 2024 per i software applicativi Contact Center-as-a-Service (CCaaS) [doc #US52302923 giugno 2024].





L’IDC MarketScape ha valutato i fornitori di tecnologia che offrono funzionalità CCaaS per contact center e agenti con prodotti autonomi basati sull’IA e/o prodotti che sfruttano l’IA in modo tale da differenziarsi da prodotti simili non potenziati dall’IA, funzionalità di integrazione con altri contact center o mercati funzionali adiacenti e gestione dei dati.

