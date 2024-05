Riassunto: Talkdesk assume Simon Horrocks come responsabile per la regione Asia-Pacifico per mettere il turbo alla crescita regionale dell’azienda in qualità di innovatore per l’intelligenza artificiale

Simon Horrocks entra a far parte di Talkdesk come responsabile della regione Asia-Pacifico (APAC) per contribuire alla crescita e all’espansione continue in qualità di leader dell’intelligenza artificiale (IA) nell’ambito della customer experience (CX).

Horrocks offrirà a Talkdesk oltre 30 anni di esperienza nelle vendite, trascorsi ad aiutare le organizzazioni a crescere nella regione APAC.

La nomina di Horrocks evidenzia ulteriormente l’impegno dell’azienda a essere un leader CX guidato dall’IA nella regione APAC, mentre Talkdesk porta a conclusione i programmi per un cloud regionale in Australia e per un’ulteriore espansione regionale.

SAN FRANCISCO e SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader mondiale dei contact center alimentati dall’intelligenza artificiale per le aziende di ogni dimensione, ha annunciato oggi che Simon Horrocks è entrato a far parte di Talkdesk in quanto responsabile della regione Asia-Pacifico (APAC) per contribuire alla crescita e all’espansione continua dell’azienda come leader dell’intelligenza artificiale (IA) nella customer experience (CX).









