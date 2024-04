Riassunto: Talkdesk accoglie Munil Shah, innovatore nei settori dell’automazione cloud e dell’intelligenza artificiale, come direttore tecnico

Il visionario del settore e tecnologo di nota competenza aiuterà Talkdesk a cogliere opportunità di crescita in momenti cardine dell’industria tramite l’innovazione

Munil Shah è il nuovo direttore tecnico (CTO) Talkdesk; vanta una brillante carriera durante la quale ha guidato presso UiPath e Microsoft le trasformazioni risultanti dall’impiego dell’automazione cloud e dell’intelligenza artificiale (IA).

e dell’intelligenza artificiale (IA). Nel ruolo di CTO Talkdesk, farà capo a Shah la responsabilità delle attività di ingegneria di Talkdesk applicando la sua vasta competenza nella creazione di software aziendale su grande scala e le attività di team globali altamente performanti.

Sotto la leadership di Shah, l’organizzazione di ingegneria Talkdesk accelererà la road map dell’azienda per l’applicazione dell’IA e darà impulso a tecnologie strategiche “first-to-market” che permettano ad aziende di tutto il mondo di offrire esperienze del cliente che siano le prime a essere basate sull’IA.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc. una delle principali imprese internazionali nel settore dei call center di aziende di tutte le dimensioni che utilizzano l’IA, oggi ha annunciato di avere scelto Munil Shah come nuovo direttore tecnico (CTO), rafforzando così la propria posizione di leadership come impresa innovatrice nei settori dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’esperienza del cliente (CX).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Christie Blake



pr@talkdesk.com