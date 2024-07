Riassunto: Taktile nominata leader di categoria nelle Decision Management Platforms da G2 per l’estate 2024

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Taktile, la piattaforma di decisioni di nuova generazione, è orgogliosa di annunciare il suo riconoscimento come leader di categoria nelle Decision Management Platforms (Piattaforme di gestione delle decisioni) da parte di G2 nella sua relazione per l’Estate 2024.





G2 è una piattaforma leader di recensioni di software e servizi tecnologici che aggrega recensioni autentiche in tempo reale degli utenti e utilizza questi dati per pubblicare relazioni e tabelle trimestrali che classificano le società e i prodotti di software migliori al mondo.

Taktile crede che il suo riconoscimento come leader della categoria su G2 sottolinei il suo impegno nella fornitura di una soluzione che consente ai team di banche e società fintech di progettare, sperimentare e ottimizzare le decisioni sui rischi automatizzate durante l’intero ciclo di vita del cliente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ashley Baird – ashley.baird@taktile.com / +49 163 4307811