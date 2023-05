Riassunto: Taktile lancia Data Marketplace, con importanti fornitori di dati per potenziare gli istituti di credito

Taktile si associa a Codat, CRS e altri istituti per fornire un facile accesso ai dati relativi a credito, identità, frode, open banking, contabilità e dati alternativi.

Sulla piattaforma low-code di Taktile, le fintech e i tradizionali istituti finanziari possono facilmente aggiungere nuove fonti di dati in pochi minuti mediante le integrazioni pre-installate.

In un momento in cui la redditività è una priorità assoluta per gli istituti finanziari, semplificare le integrazioni di dati consente agli istituti di credito di aumentare i tassi di accettazione, abbassare i tassi di insolvenza e offrire prezzi competitivi basati sul rischio.

NEW YORK & BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Taktile, la principale piattaforma di decisioni automatizzate, ha annunciato il lancio del suo Data Marketplace nell’ambito della sua missione di rivoluzionare il modo in cui le fintech e le banche raccolgono dati per prendere decisioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Audrey White – audrey.white@taktile.com / +44 7908 033980