Riassunto: Taktikal ottiene finanziamento di due milioni di dollari da Brunnur Ventures per stimolare l’espansione commerciale internazionale

REYKJAVIK, Islanda–(BUSINESS WIRE)–Taktikal (www.taktikal.io), società dedita allo sviluppo di soluzioni di fiducia digitale di nuova generazione, ha annunciato che Brunnur Ventures ha investito due milioni di dollari nell’azienda per finanziare l’acquisizione di clienti e l’espansione internazionale della strategia aziendale. Taktikal mette a disposizione soluzioni di firma elettronica per aziende volte a soddisfare l’esigenza delle imprese di automatizzare e snellire i processi che necessitano di identificazione, autenticazione e autorizzazione. Taktikal vanta grande esperienza con l’infrastruttura di autenticazione a livello nazionale dei paesi nordici, quali l’Islanda, cosa che le consentirà di offrire tempi di lavorazione ridotti, maggiore efficienza nella gestione dei documenti, un rischio operativo più basso e un’esperienza migliorata per il cliente.





Contacts

Valur Gunnarsson



Amministratore delegato di Taktikal ehf



Tel: [+354] 552 5620



E-mail: valur@taktikal.io