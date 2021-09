Riassunto: Takeda, dentsu e Finastra ottengono la designazione di leader del segmento Best in Enterprise ResilienceTM nel quadro del programma di certificazione globale per la gestione critica degli eventi (CEM) di Everbridge

Alcune società FORTUNE 500™ e altri leader mondiali adottano pratiche ottimali per la resilienza enterprise, mirate a garantire la sicurezza delle persone e la continuità delle attività aziendali, e si affiancano a Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow e Alexion

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) oggi ha annunciato che i leader mondiali dell’industria Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”), dentsu international e Finastra sono tra le multinazionali d’élite insignite della prestigiosa designazione Best in Enterprise Resilience™, grazie alle loro performance rispetto alle controparti del settore, in conformità ai rigorosi standard formali previsti dal programma Critical Event Management (CEM) Certified™.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Everbridge:

Jeff Young



Rapporti con i media



jeff.young@everbridge.com

781-859-4116

Joshua Young



Rapporti con gli investitori



joshua.young@everbridge.com

781-236-3695