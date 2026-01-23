Riassunto: Tageos e Wiliot collaborano per velocizzare l’IoT ambientale e i sensori BLE senza batterie

La partnership strategica svela i progressi più recenti del Centro di eccellenza per l'innovazione di Tageos, a partire dall'inlay (inserto) EOS-654 BLE G3 senza batterie per il sensore Gen3 IoT Pixel di Wiliot e la piattaforma di intelligence di Wiliot

MONTPELLIER, Francia, e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Tageos, leader globale negli inlay (inserti) e nei tag RFID e IoT wireless, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Wiliot, il pioniere dell'IoT ambientale. Il primo frutto di questa collaborazione è il lancio di un nuovo inlay Bluetooth® Low Energy (BLE) passivo, il modello EOS-654 BLE G3, sviluppato per supportare l'implementazione su larga scala del sensore IoT Pixel Gen3 targato Wiliot e la piattaforma di intelligence Wiliot, nell'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di monitoraggio in tempo reale della posizione e delle condizioni in tutte le supply chain del commercio al dettaglio e della logistica.

