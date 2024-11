Riassunto: Syteca presenta una funzionalità di Account Discovery per rafforzare il Privileged Access Management

NEEDHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Syteca, Inc., un fornitore leader di soluzioni di cybersicurezza, oggi ha annunciato il lancio di Account Discovery, una nuova funzionalità all’interno della sua soluzione Privileged Access Management (PAM). Questo miglioramento consente alle organizzazioni di rilevare in maniera automatica e gestire account privilegiati nella propria infrastruttura informatica, riducendo significativamente i rischi alla sicurezza associati a credenziali di accesso non gestite.





La nuova funzionalità Account Discovery affronta l’importante sfida dei “ghost accounts”, ossia credenziali privilegiate che rimangono attive dopo l’uscita di un dipendente da un’azienda, il completamento di progetti da parte di appaltatori o aggiornamenti del sistema. Questi account dimenticati spesso creano vulnerabilità nella sicurezza di un sistema, che possono essere utilizzate da criminali informatici per spostamenti laterali, furto di dati ed escalation dei privilegi.

