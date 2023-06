Riassunto: Synthesia, il pioniere della creazione di video IA, ottiene un finanziamento di serie C da 90 milioni di dollari USA guidato da Accel

L’azienda ottiene una valutazione post-monetaria da 1 miliardo di dollari e conquista nuovi clienti enterprise

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Synthesia, piattaforma leader mondiale della creazione di video AI per le aziende, ha raccolto 90 milioni di dollari nel quadro di un finanziamento di serie C per continuare nell’impegno mirato a rendere semplice e intuitiva la produzione video, senza necessità di telecamere o studi. Questo round, che valuta l’azienda a 1 miliardo di dollari, è guidato da Accel con investimenti da parte di NVentures, il ramo di venture capital di NVIDIA, e con la partecipazione degli investitori storici Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital, Alex Wang, Olivier Pomel e Amjad Masad.

Con un tasso annuo di crescita del numero di utenti pari al 456% e oltre 12 milioni di video generati a tutt’oggi sulla piattaforma, l’azienda ha costantemente registrato una crescita a tre cifre servendo oltre 50.000 imprese nel mondo.

