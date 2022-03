Riassunto: Synergis Software ospiterà la tavola rotonda Drawing Management & Collaboration insieme ad alti dirigenti di Eversource, Hoosier e Great River Energy

Alti dirigenti tecnici e IT presso tre utility parteciperanno a un webinar in diretta per discutere i costi della disorganizzazione nella gestione di contenuti tecnici, le possibili soluzioni, l’impatto sull’attività aziendale e migliori prassi.

QUAKERTOWN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Synergis Software, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per il flusso di lavoro e la gestione di documenti tecnici, ospiterà una tavola rotonda in diretta, che potrà essere seguita gratuitamente, pensata per responsabili tecnici, operazioni e IT che desiderano scoprire come far fronte alla disorganizzazione nella gestione di contenuti tecnici e nella collaborazione per creare un’utility più resiliente, adattabile e sicura.





Il webinar, della durata di 90 minuti, si svolgerà mercoledì 6 aprile 2022 alle 14:00 EDT (CET – 6 ore).

