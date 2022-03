Riassunto: Synergis Software attua il rebranding dei prodotti di gestione di documenti tecnici Adept tramite maggiori investimenti finalizzati ad accelerare la crescita

Le iniziative chiave interessano vari campi – sviluppo dei prodotti, risultati positivi dei clienti, opzioni flessibili per la determinazione dei prezzi e un nuovo sito web

QUAKERTOWN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Synergis Software, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per il flusso di lavoro e la gestione di documenti tecnici, oggi ha annunciato un rebranding e un nuovo sito web in sincronia con investimenti importanti nello sviluppo dei prodotti e in attività volte a far ottenere ai clienti risultati positivi. Queste iniziative accelereranno l’offerta dell’azienda di servizi e prodotti superiori alla clientela globale.





“ Osserviamo molte opportunità di avere un impatto positivo sui clienti che serviamo e questo spiega perché stiamo attuando investimenti considerevoli nell’azienda”, commenta Scott Lamond, vicepresidente marketing presso Synergis Software.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

