Riassunto: Sylq sceglie ThetaRay AI per automatizzare il monitoraggio delle transazioni antiriciclaggio e lo screening dei clienti

Una fintech con sede a Parigi adotta la transazione antiriciclaggio alimentata dall’intelligenza artificiale di ThetaRay soluzione di monitoraggio e screening dei clienti per potenziare il processo di onboarding





PARIGI, NEW YORK E TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–Sylq, il leader francese dei pagamenti elettronici, e ThetaRay, fornitore leader di tecnologie di monitoraggio delle transazioni basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una nuova collaborazione per implementare il monitoraggio delle transazioni con l’intelligenza artificiale ad alte prestazioni e lo screening automatizzato dei clienti a sostegno della crescita aziendale.

Sylq ha acquisito la nuova soluzione di screening dei clienti con intelligenza artificiale di ThetaRay per potenziare il suo esclusivo processo di onboarding completamente digitale per KYB (Know Your Business) e KYC (Know Your Customer). La soluzione di ThetaRay, basata su API e AI, consente a Sylq di introdurre un’elevata automazione per il monitoraggio delle transazioni e lo screening dei commercianti rispetto agli elenchi di sanzioni, alle watchlist e ai database di terze parti come le persone politicamente esposte (PEP) e i media avversi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:



Eytan Morgenstern



eytan.morgenstern@thetaray.com