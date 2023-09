Riassunto: SWISSto12 si assicura uno strumento di capitale di esercizio di 25 milioni di franchi svizzeri (26,15 milioni di euro) da UBS per l’attività satellitare HummingSat

– L’azienda si assicura uno strumento di capitale di esercizio di 25 milioni di franchi svizzeri (26,15 milioni di euro) da UBS per soddisfare la forte domanda dei clienti per la sua piattaforma satellitare geostazionaria HummingSat









– Lo strumento di capitale di esercizio è sottoscritto da SERV – l’assicurazione contro i rischi di esportazione del governo svizzero

– SWISSto12 ha raccolto ad oggi oltre 50 milioni di euro in capitale di rischio, generando oltre 200 milioni di euro in attuali ordini arretrati da parte dei clienti per le sue attività di prodotti a radiofrequenza, oltre ai suoi recenti contratti di HummingSat, inclusi quelli di Intelsat e Viasat (ex Inmarsat), e dell’Agenzia spaziale europea

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–SWISSto12, uno dei fornitori di prodotti satellitari e a radiofrequenza in più rapida crescita in Europa, ha annunciato di aver ottenuto uno strumento di capitale di esercizio pari a 25 milioni di franchi svizzeri (26,15 milioni di euro) da UBS Switzerland AG, la banca multinazionale universale.

Per interviste e risorse per i media, contattare Olly Cooper, ThoughtLDR all’indirizzo olly@thoughtldr.com +44 7957 004545