Riassunto: SwissAI ottimizza l’infrastruttura di ricarica sui continenti

SwissAI promuove la redditività e la qualità dell’infrastruttura di ricarica per i suoi partner









ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–Mercedes-Benz Mobility AG ha scelto SwissAI come fornitore di AI per la pianificazione di reti e la scelta di ubicazioni per creare la sua prima rete. SwissAI offre al partner automobilistico una piattaforma all’avanguardia di analisi e SaaS di previsione basata sull’intelligenza artificiale – AIOME. Il software accelera la scelta delle località e i piani di realizzazione dell’infrastruttura di ricarica, incrementando la redditività sia per il partner automobilistico che per la sua stimata clientela.

Questa entusiasmante collaborazione supporta lo sviluppo di una rete di ricarica ad alta potenza a livello globale. Entro la fine del decennio, Mercedes-Benz Mobility AG prevede la costruzione di circa 2000 stazioni di ricarica e 10.000 caricatori ad alta potenza in tutto il pianeta – a cominciare da Cina, Nord America ed Europa.

