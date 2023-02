Riassunto: Swiss Medical Weekly sceglie Xpublisher per le pubblicazioni JATS basate su XML

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Xpublisher è il nuovo sistema di pubblicazione per riviste medicheSwiss Medical Weekly (SMW). La collaborazione con Xpublisher consente a SMW di pubblicare online articoli scientifici basati su JATS XML in modo rapido e affidabile.

Swiss Medical Weekly utilizza Xpublisher

Scegliendo Xpublisher, la rivista persegue un approccio XML e content-first coerente per preparare contenuti indipendenti dai media e automatizzarne la pubblicazione. L’Xeditor integrato nel software assiste il team editoriale nella formattazione degli articoli scientifici sulla base dello schema di scrittura XML JATS. Xpublisher facilita poi la conversione dei dati XML, personalizzati per SMW, in un formato HTML, che SMW utilizza per la pubblicazione online attraverso il CMS “Open Journal Systems” (OJS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con la stampa

Julia Schnelldorfer



+49 162 2166891



julia.schnelldorfer@xpublisher.com