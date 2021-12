Riassunto: SWIFT offre grandi traguardi nella strategia per transazioni istantanee e senza attriti e prepara la scena per l’adozione globale nel 2022

– La cooperativa evidenzia lo slancio significativo nel 2021, mentre lavora alacremente per far sì che le transazioni istantanee e senza attriti diventino una realtà



– La comunità finanziaria globale dimostra un forte supporto nei confronti dell’adozione della strategia



– Il settore è pronto per accelerare la trasformazione l’anno prossimo con la migrazione all’ISO 20022 e l’attivazione della piattaforma in evoluzione di SWIFT

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Un anno dopo aver condiviso un’audace visione per rendere possibile le transazioni istantanee e senza attriti da un conto ad un altro in qualsiasi parte del mondo, SWIFT oggi sottolinea il grande progresso nella realizzazione di questa visione nel 2021.

