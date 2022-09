Riassunto: Sweep lancia una soluzione rivoluzionaria per gli istituti finanziari per il tracciamento delle emissioni nei portafogli di investimento

Con le nuove normative sulla comunicazione in materia di clima che impongono agli istituti finanziari di tracciare accuratamente i dati sulle emissioni di carbonio negli investimenti, Sweep for Finance li mette in contatto con le società in portafoglio per gestire insieme le emissioni – aiutandole a essere conformi e a unire le forze per accelerare la decarbonizzazione globale.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Sweep, la piattaforma leader nella gestione delle emissioni di carbonio, annuncia oggi il lancio di Sweep for Finance, la soluzione più avanzata sul mercato che consente agli istituti finanziari di ottenere un quadro completo e in tempo reale delle emissioni degli investimenti e di collaborare con le società in portafoglio per ridurre la loro impronta climatica.

Attori finanziari come gestori patrimoniali, società di private equity o banche, stanno lottando per gestire in modo accurato l’impronta di carbonio dei loro investimenti, secondo quanto definito nella categoria 15 del Protocollo Greenhouse Gas Protocol (GHG).

